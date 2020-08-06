Более половины девелоперов перенесут ввод недвижимости

Большая часть девелоперов намерена перенести сроки ввода строящихся объектов или отказаться от запланированных инвестиций. Мотивом стало снижение прибыли из-за пандемии.

Как написал телеканал РБК со ссылкой опрос PwC, на 77% девелоперов недополучат выручку в этом году. Для того, чтобы сохранить стабильное финансовое положение, 68% респондентов намерены сокращать расходы компании (за счет увольнений, сокращения зарплат, оптимизации рабочего процесса).

55% опрошенных отметили, что им пришлось внести изменения в свои финансовые планы. 52% девелоперов будут откладывать даты ввода строек или отказываться от намеченных инвестиций.

Строительная отрасль оказалась в сложном положении из-за остановки работ, многие проекты — на грани срыва. Специалисты уверены, что рынок недвижимости все же не парализован, так как его участники перенаправляют свои капиталы в другие вложения, как, к примеру, выгодная недвижимость с готовой документацией.