Более пяти тысяч заключенных привлекли на стройки в России

Более пяти тысяч заключенных отправили на строительные площадки в России. Об этом сообщил председатель правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергей Быстров.

«Мы провели эксперимент, связанный с ФСИН. Было создано 114 исправительных центров, больше пяти тысяч сотрудников было туда привлечено, которые работают на многих стройках в РФ и достаточно хорошо», — процитировало Быстрова РИА «Новости».

Председатель правления рассказал о привлечении заключенных во время своего выступления на заседании общественного совета при Минстрое. Он уточнил, что пилотный проект запустили два года назад. В итоге инициатива получила положительный отклик.

Отправлять заключенных туда, где не хватает рабочей силы, ранее предложил директор ФСИН России Александр Калашников. Речь шла также о площадках, на которые приглашают работать трудовых мигрантов.

Как отмечал вице-премьер России Марат Хуснуллин, всего на российские стройки можно привлечь 180 тысяч заключенных.