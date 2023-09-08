Общество 08 сентября 2023, 11:09 Более пяти тысяч россиян досрочно проголосовали на судах в плавании ЦИК РФ: более пяти тысяч человек отдали голоса в рамках досрочного голосования РИА «Новости»

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Более пяти тысяч граждан России отдали свои голоса в рамках досрочного голосования. Об этом сообщила ТАСС председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Россияне досрочно проголосовали на судах в плавании в Магаданской и Сахалинской областях, а также в Приморском крае.

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«Что касается выборов в органы государственной власти субъектов на судах, которые в день голосования находятся в плавании: было образовано 259 избирательных участков в Приморском крае, Магаданской, Сахалинской области», — отметила Памфилова.

По ее словам, отдать голос смогли 5010 избирателей. Глава ЦИК добавила, что в Магаданской и Сахалинской областях голосование уже завершилось.

Ранее Памфилова рассказала о разделении ключей шифрования — главной процедуре перед началом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Она сообщила, что ключи разбили на семь частей, благодаря чему утечки информации будут просто невозможны. Круглосуточное наблюдение за боксами позволит всем желающим убедиться, что к урнам для голосования никто не прикасался, добавила она.