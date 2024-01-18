Общество 18 января 2024, 09:38 Более пяти тысяч предпринимателей стали участниками проекта «Сделано в Москве» Собянин: более пяти тысяч предпринимателей стали участниками «Сделано в Москве» Freepik

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Свыше пяти тысяч московских предпринимателей приняли участие в проекте «Сделано в Москве». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что проект позволяет столичным компаниям пользоваться различными инструментами для продвижения, причем в любом формате — как онлайн, так и офлайн.

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Предприниматели участвуют в промокампаниях на популярных маркетплейсах. Больше 20 тысяч товаров размещены на онлайн-площадке сделановмоскве.рф.

Помимо этого, локальные товары появляются в сетевых магазинах, на ярмарках и фестивалях, среди которых такие известные как Московский урбанистический форум и Московская неделя красоты.

«Благодаря проекту столичные предприниматели продали больше 60 тысяч товаров и заработали дополнительно свыше 110 миллионов рублей», — отметил глава столицы.

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