Общество 01 января 2023, 15:29 Более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в России Оперштаб: за сутки в России выявили 5038 новых случаев заражения коронавирусом РИА «Новости»

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По состоянию на 1 января 2023 года в России за сутки зафиксировали 5038 случаев заражения коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Госпитализировали 470 человек, умерли 50 россиян, выздоровели 5283 человека.

Лидером по суточному приросту числа заболевших стала Москва. Так за прошедшие сутки в столице выявили 1161 новый случай заражения. Следом идет Санкт-Петербург. В Северной столице заразились 728 горожан. Тройку замыкает Башкортостан. Там заболели 354 жителя республики.

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Между тем россияне назвали победу над ковидом одним из главных событий ушедшего года после спецоперации.

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В Китае эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Врачи заявили о переполненности больниц, нехватке машин скорой помощи и большой смертности среди пациентов. И это все на фоне возобновления пассажирского сообщения КНР с другими странами. С 8 января в Китае снимаются некоторые ковидные ограничения, в частности отмена тестирования приезжих.