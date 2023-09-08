Общество 08 сентября 2023, 14:04 Более пяти тысяч DDoS-атак совершили на систему онлайн-голосования в России Глава ЦИК Памфилова: на систему ДЭГ совершено более пяти тысяч DDoS-атак РИА «Новости»

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На систему дистанционного электронного голосования по состоянию на 12:00 совершено 5024 DDoS-атаки. Все они отбиты, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова. Ее слова привел ТАСС.

Председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов ранее предупредил, что наиболее мощные хакерские атаки на площадку ДЭГ ожидаются 8 сентября — в первый день выборов.

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В предыдущие годы система не испытывала никаких проблем с этим, писали «Известия». Сейчас ДЭГ доступно в 25 регионах России, 18 из них используют систему впервые.

Ранее DDoS-атаки зафиксировали на систему онлайн-голосования в Москве. С этим была связана задержка в получении СМС у избирателей на выборах мэра. Однако на голосование атаки никак не влияют.