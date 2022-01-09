Более пяти тысяч человек задержано в Казахстане с начала беспорядков

После начала протестных акций в Казахстане правоохранителями были задержаны 5 135 человек. Об этом в эфире канала «Хабар 24» заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, его слова привел Telegram-канал Sputnik.

Министр уточнил, что начаты 125 досудебных разбирательств по фактам убийств, насилия и краж.

«В настоящий момент ситуация стабильна во всех регионах. Правоохранители освободили захваченные здании мэрий и администраций. Деятельность коммунальных объектов также восстанавливается», — заявил Тургумбаев.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января. На улицы вышли жители западных районов, несогласные с двукратным повышением цен на газ. Митинги были мирные, но спустя несколько дней протесты распространились по всей стране и переросли в беспорядки и погромы.

Протестующие отбирали оружие у силовиков, грабили магазины, поджигали автомобили. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что за организацией погромов стоят зарубежные террористические группы. За помощью он обратился к странам ОДКБ, которые ввели в страну миротворцев.

Отметим, что изначально Токаев в своем Twitter сообщал, что в страну прибыли 20 тысяч вооруженных боевиков, но затем эти сообщения были стерты из его социальной сети.