Более пяти миллиардов рублей получит Онежский судостроительный завод

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выделении свыше пяти миллиардов рублей на модернизацию Онежского судостроительно-судоремонтного завода, который находится в Карелии. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По данным издания, деньги пойдут на переоснащение завода. В частности, реконструируют и оснастят цифровым оборудованием производственные цеха, объекты электроснабжения и технические помещения. В будущем это позволит строить на предприятии современные гражданские корабли.