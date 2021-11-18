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    18 ноября 2021, 17:30

    Более пяти миллиардов рублей получит Онежский судостроительный завод

    Онежский судостроительный завод получит деньги на модернизацию

    Артур Блянихов

    Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выделении свыше пяти миллиардов рублей на модернизацию Онежского судостроительно-судоремонтного завода, который находится в Карелии. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    По данным издания, деньги пойдут на переоснащение завода. В частности, реконструируют и оснастят цифровым оборудованием производственные цеха, объекты электроснабжения и технические помещения. В будущем это позволит строить на предприятии современные гражданские корабли.