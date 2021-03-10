Более миллиона семей получили материнский капитал в 2020 году

Около 1,2 миллиона российских семей получили в прошлом году материнский капитал. Из них больше половины — в беззаявительном порядке, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков

«Всего в прошлом году материнский капитал получили 1,2 миллиона родителей. Из них более половины — 641 тысяча семей — в проактивном режиме», — опубликовал ТАСС его заявление на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил сделать материнский капитал прогрессивным: его величина должна увеличиваться с рождением каждого последующего ребенка. В Совфеде идею поддержали.

Ранее Счетная палата сообщила, что число выданных сертификатов на материнский семейный капитал выросло почти в 1,9 раза в 2020 году по отношению к 2019-му.

Направить материнский капитал на улучшение жилищных условий с 2021 года стало проще. Премьер-министра России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому больше не понадобятся сведения из акта по строительным работам. Достаточно будет выписки из Росреестра о собственности.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей на второго.