Общество 14 марта 2024, 17:26 Более миллиона саженцев высадят в рамках акции «Сад памяти» в апреле и мае в Татарстане

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В Татарстане начали готовиться к международной акции «Сад памяти», которая пройдет в республике в апреле и мае. Об этом сообщил ГТРК «Татарстан».

Как уточнил RT, в рамках акции будет высажено более одного миллиона саженцев на участке площадью 255 гектаров. Сейчас специалисты ищут места и выбирают породный состав посадочного материала.

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Единовременная посадка деревьев запланирована на 4 мая.