Более миллиона неработающих пенсионеров России получат надбавки

По поручению президента Владимира Путина в России с 1 июня увеличили размер прожиточного минимума на 10%. Чтобы помочь субъектам справиться с возросшей нагрузкой, власти дополнительно выделят им более 10 миллиардов рублей, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, эта мера позволит выплатить надбавки более чем одному миллиону человек.

«Мы сегодня выделим свыше 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Средства регионы получат на социальные доплаты к пенсии гражданам, чей доход меньше прожиточного минимума», — объяснил Михаил Мишустин.

Пенсионерам в Подмосковье автоматически подтверждают льготы, заявил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, автоматизация значительно упростила жизнь — людям не приходится собирать квитанции и справки.