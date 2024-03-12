Общество 12 марта 2024, 17:30 Более миллиона человек прошли через кадровую систему «Лидеры России» Путин: через систему «Лидеры России» прошли уже более 1 млн человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

На сегодняшний день через кадровую систему «Лидеры России» прошло уже более миллиона человек. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев.

«Это уже пятый у нас выпуск, да?» — уточнил глава государства, отметив, что за минувшие годы через эту систему прошло более миллиона человек.

Реклама

По словам Путина, это самый крупный кадровый форум не только в России, во всем мире. Это круто, подчеркнул президент.

Также глава государства обратил внимание, что интерес к стране и желание работать на ее территории проявляют все больше людей из-за границы.

«Приятно также, что в количестве заявок, оно было очень большим, все больше и больше людей, которые проживают постоянно за границей, но проявляют интерес и к нашей стране, и показывают свое желание работать в России», — добавил он.