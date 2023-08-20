Общество 20 августа 2023, 03:25 Более миллиона человек отпраздновали 300-летие Екатеринбурга Участниками празднования 300-летия Екатеринбурга стали 1,2 млн человек Мэрия Екатеринбурга

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Празднование дня города в Екатеринбурге побило все рекорды посещаемости. На праздник пришли 1,2 миллиона человек, сообщается на сайте мэрии. А это — три четверти от всего населения города.

Празднование прошло на нескольких площадках. Для горожан выступили хор Турецкого, группа «Дискотека авария», певица Валерия, Владимир Шахрин, гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян и другие музыканты.

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Вечером над акваторией Городского пруда показали лазерное шоу, рассказывающее об истории уральской столицы: от момента ее основания до наших дней. А завершился праздник масштабным фейерверком из 15 тысяч залпов.

В субботу День города отмечали и в Нижнем Новгороде. На праздничную сцену впервые после аварии вышла популярная певица Лада Дэнс. Перед концертом артистке поставили обезболивающие лекарства, а за ее состоянием следила медицинская бригада.