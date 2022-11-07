Более двух тысяч жителей Белгородской области остались без света из-за обстрелов ВСУ | 360°

Общество 07 ноября 2022, 16:50 Более двух тысяч жителей Белгородской области остались без света из-за обстрелов ВСУ Губернатор Гладков: свыше двух тысяч жителей в Грайвороне остались без света РИА "Новости"

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Свыше двух тысяч абонентов остались без электричества в городе Грайвороне Белгородской области в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Около двух тысяч жителей остаются без света. Аварийные бригады приступили к переподключению на резервный источник питания. К 17:00 работы будут завершены», — написал он.

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Гладков уточнил, что основная часть населения города, а также социальные объекты, на данный момент уже получили доступ к электроэнергии.

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Украинские боевики нанесли удар по Грайворну днем в понедельник. Снаряды попали в трансформаторный блок, город частично остался без света, сообщал RT. Аварийные и оперативные службы прибыли на место происшествия.

Также накануне промышленный объект в Грайворонском городском округе попал под обстрел со стороны украинских националистов, произошло возгорание в резервуаре с растворителем. При атаке ВСУ никто не пострадал.