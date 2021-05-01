Более двух тысяч туристов застряли в Сочи из-за непогоды. Фото

Вылеты более двух десятков рейсов задержали в Сочи из-за непогоды. Из-за этого свыше двух тысяч человек оказались заложниками аэропорта. Им пришлось ночевать в терминале.

По официальным данным пресс-службы воздушной гавани, вылета в международном аэропорту Сочи ожидают более двух тысяч человек. Низкая облачность в районе аэропорта с 21:00 30 апреля не позволяла самолетам устанавливать визуальный контакт с взлетно-посадочной полосой. Поэтому экипажи принимали решение уходить на запасные аэродромы.

В соцсетях появились фото ночующих в аэропорту людей. Делились своим негодованием из-за погоды и пользователи Twitter.

Сегодня ситуация улучшилась и аэропорт возобновил прием воздушных судов. Видимость в районе аэродрома улучшилась. Одна из ожидающих своего рейса пассажирок успела снять заполненные у гейтов стоянки.

В аэропорту призвали обращать внимание на изменение в расписании и уточнять время прибытия и вылета рейсов на онлайн-табло и в авиакомпаниях.