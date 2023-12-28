28 декабря 2023, 18:37
Более двух тысяч москвичей воспользовались чат-ботом «Самострой.net» за год
Чат-ботом «Самострой.net» в 2023 году воспользовались свыше двух тысяч москвичей
Более 200 случаев размещения самостроев подтвердили благодаря обращению москвичей через чат-бот «Самострой.net». Об этом сообщил глава столичной госинспекции по недвижимости Иван Боборов.
«В 2023 году сервис получил 2,3 тысячи обращений от жителей. В результате анализа специалисты ведомства подтвердили 220 нарушений», — уточнил он.
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Чат-бот запустили в 2021 году. С начала работы москвичи отправили через него почти шесть тысяч сообщений.
Сервис курирует Госинспекция по недвижимости совместно с департаментом информационных технологий столицы. Он способствует освобождению города от незаконных строений, искажающих его архитектурный облик.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги в сфере строительства за год. По его словам, столице удалось сохранить высокие темпы работы и достигнуть значительных результатов.
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