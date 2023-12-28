Общество 28 декабря 2023, 18:37 Более двух тысяч москвичей воспользовались чат-ботом «Самострой.net» за год Чат-ботом «Самострой.net» в 2023 году воспользовались свыше двух тысяч москвичей Freepik

Читать 360tv в

Более 200 случаев размещения самостроев подтвердили благодаря обращению москвичей через чат-бот «Самострой.net». Об этом сообщил глава столичной госинспекции по недвижимости Иван Боборов.

«В 2023 году сервис получил 2,3 тысячи обращений от жителей. В результате анализа специалисты ведомства подтвердили 220 нарушений», — уточнил он.

Реклама

Чат-бот запустили в 2021 году. С начала работы москвичи отправили через него почти шесть тысяч сообщений.

Сервис курирует Госинспекция по недвижимости совместно с департаментом информационных технологий столицы. Он способствует освобождению города от незаконных строений, искажающих его архитектурный облик.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги в сфере строительства за год. По его словам, столице удалось сохранить высокие темпы работы и достигнуть значительных результатов.