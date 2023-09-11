11 сентября 2023, 18:59
Более двух тысяч москвичей приступили к переезду по реновации
Левкин: более 2 тысяч москвичей приступили к переезду по реновации в 6 округах
Более двух тысяч москвичей начали переезжать в комфортное жилье в шести округах столицы по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
«Все дома построены в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными мэром Москвы Сергеем Собяниным», — уточнил он.
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В августе квартиры по этой программе получили более 3,7 тысячи человек. В нескольких административных округах столицы, включая юг, юго-запад, юго-восток, северо-восток и север, а также Зеленоград, под заселение передали семь новых современных жилых комплексов.
В рамках программы реновации уже подготовили к заселению 247 новых жилых комплексов. К переезду уже приступили более 133 тысяч москвичей, часть из них отпраздновала новоселье.
Ранее стало известно о том, что показатели переселения по реновации достигли 100% за первое полугодие в Москве.
Москва 2023
Реновация в Москве
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