Общество 11 сентября 2023, 18:59 Более двух тысяч москвичей приступили к переезду по реновации Левкин: более 2 тысяч москвичей приступили к переезду по реновации в 6 округах РИА «Новости»

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Более двух тысяч москвичей начали переезжать в комфортное жилье в шести округах столицы по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

«Все дома построены в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными мэром Москвы Сергеем Собяниным», — уточнил он.

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В августе квартиры по этой программе получили более 3,7 тысячи человек. В нескольких административных округах столицы, включая юг, юго-запад, юго-восток, северо-восток и север, а также Зеленоград, под заселение передали семь новых современных жилых комплексов.

В рамках программы реновации уже подготовили к заселению 247 новых жилых комплексов. К переезду уже приступили более 133 тысяч москвичей, часть из них отпраздновала новоселье.

Ранее стало известно о том, что показатели переселения по реновации достигли 100% за первое полугодие в Москве.