Более девяти млн рублей получил The Insider* после признания иноагентом

Свыше 9 миллионов рублей пожертвований в криптовалюте получило издание The Insider* Романа Доброхотова с момента признания его иноагентом в июле 2021 года. Об этом сообщил RT.

Уточняется, что у издания есть кошельки для пожертвований в трех криптовалютах: стелларе (XLM), эфире (ETH) и биткоине (BTC). К 29 сентября на них поступило 317 XLM, 0,55 ETH и 3,7 BTC. По курсам на 29 число общая стоимость всех валют в рублевом эквиваленте составила 11,1 миллиона рублей.

Больше всего пожертвований The Insider* получил с 23 июля 2021 года — после того, как его признали иноагентом. За два месяца на кошельки поступило 9,3 миллиона рублей.

*The Insider — организация, признанная в России иностранным агентом.