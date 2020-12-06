Более четырех миллионов россиян не смогли выехать за границу из-за долгов

В 2020 году количество должников в России увеличилось на 20%. Выехать за границу из-за этого не могут более четырех миллионов человек. Об этом рассказали в Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«На 1 ноября 2020 года количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации, вынесенных должностными лицами территориальных органов ФССП России, составляло 4,1 миллиона», — передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

По данным ведомства, за первые 10 месяцев этого года было вынесено 7,5 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд должников из страны.

Недавно еще одно государство решило возобновить авиасообщение с Россией. С 1 марта 2021 года можно будет отправиться отдыхать на остров Кипр. Такое постановление местные власти подписали 4 декабря. Туристы должны будут сдать два теста на коронавирус: один минимум за 72 часа до прибытия, второй — в аэропорту прилета. Сейчас россиянам можно летать в Турцию, Великобританию, Швейцарию, ОАЭ, Японию и некоторые другие государства.