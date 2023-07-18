Общество 18 июля 2023, 16:48 Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за час Ливень в Москве во вторник превысил месячную норму осадков больше, чем на четверть Сайт мэра и правительства Москвы

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Во вторник, 18 июля, в Москве всего за час выпало более четверти нормы осадков. Наибольшее количество зафиксировали в Центральном, Северо-Восточном и Северном округах столицы. Об этом сообщили в Комитете городского хозяйства Москвы.

По информации ведомства, основной объем осадков ушел в ливневую сеть самотеком.

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Кроме этого, на улицах дежурят бригады «Мосводостока». Они выполнят оперативную работу по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости откачают ее техникой.

Ранее жители Москвы поделились видео о подтоплениях на улицах и станциях метрополитена.