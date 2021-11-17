Более чем в 40 российских городах прекратили возводить новостройки

За год в 43 городах России прекратили возводить новостройки. Ситуация сложилась подобным образом, так как возможности покупателей не соответствуют желаниям застройщиков.

Строительство многоквартирных домов в городах с общим населением 2,2 миллиона человек снизилось, по сравнению с осенью 2020 года, снизилось до нуля. Об этом сообщила газета «Известия».

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов рассказал, что объем текущего строительства составил 90,4 миллиона квадратных метров. Год назад показатель равнялся 92,4 миллиона.

«Всего по стране — 98,4 миллиона квадратных метров против 98,8 миллиона», — уточнил он.

Причинами такого падения Выломов назвал в том числе несоответствие возможностей покупателей и желаний застройщиков. Свою роль сыграли климатические и территориальные особенности, а также проблемы с проектным финансированием для запуска новых проектов. Цикличность в отрасли и отсутствие свободной земли тоже повлияли на ситуацию.

В РАСК отметили, что общее количество городов без новостроек увеличилось до 812. В них проживают 24,2 миллиона человек. Тем не менее серьезного снижения в сложный пандемийный период специалисты не отмечают, напоминая о национальной цели по объему ввода жилья. К 2030 году он должен достигнуть 120 миллиона «квадратов».

Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина уточнил, что 2021 год должен стать рекордным по вводу жилья. Объем планируется на уровне 86 миллионов квадратных метров. В 2022-м тоже запланирован рост. Чтобы нарастить строительство предпринимается ряд мер, в том числе снижение административных барьеров, комплексная поддержка ИЖС и ряд других.