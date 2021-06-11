«Россети» планируют в 2030 году нарастить объем инвестиций более чем на 30%

«Россети» готовятся в ближайшее десятилетие более чем на 30% нарастить объем инвестиций. В основном это произойдет за счет строительства сетей для БАМа и Транссиба, следует из долгосрочной программы развития госхолдинга.

«Россети» может к 2030 году нарастить выручку до 1,686 триллиона рублей, а чистую прибыль — до 224 миллиарда рублей, сообщил «Коммерсант». Это базовый сценарий долгосрочной программы развития госхолдинга до 2030 года.

При текущем регулировании долговая нагрузка компании значительно вырастет, а прибыль — сократится, но «Россети» могут улучшить свои показатели за счет инициатив, которые еще не одобрены.

Долгосрочные планы госхолдинга также исключают приватизацию дочерних компаний, предусматривают запуск опционной программы для топ-менеджмента и смену дивидендной политики.

ПАО «Россети» и Московская область заключили долгосрочное соглашение. Губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор Андрей Рюмин договорились об объединении усилий для развития сетевого комплекса и экономики Подмосковья в целом.