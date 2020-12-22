Более 97 тысяч жителей Санкт-Петербурга встали на учет по безработице

Согласно данным исследований НИУ ВШЭ и Комитета по труду и занятости населения Петербурга, самыми пострадавшими сферами стали туристический сектор и общепит. Кроме этого, карантин негативно сказался на сферах спорта и красоты, продаж и продвижения, а также на HR-сфере.

Вместе с тем пандемия особо не помешала рабочему персоналу, науке и области безопасности. Помимо прочего, было зафиксировано наличие дополнительной безработицы в сфере медицины параллельно с повышенным спросом. Дело в том, что в период пандемии многие виды медицинских услуг стали недоступными. При этом сотрудники таких сегментов рынка не могли восполнить возникший дефицит по причине отсутствия необходимой квалификации.

Среди вставших на учет в Службе занятости больше всего специалистов оптовой и розничной торговли. Также в числе потерявших работу немало работников строительных компаний, гостиничного бизнеса и общественного питания.