Более 93 млн тестов на коронавирус провели в России

«Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 9 января проведено 93 237 559 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

За минувшие сутки в России появилось 23 309 новых случаев COVID-19. Общее число выявленных случаев болезни с марта составило 2 754 809. От последствий заражения коронавирусом умер 61 381 человек (470 за последние 24 часа).

В декабре в России началась масштабная вакцинация от 2019-nCoV, которая продолжается и на новогодних каникулах. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в течение января в российские больницы и поликлиники поступит около 6,5 миллиона доз отечественной вакцины «Спутник V». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что прививки уже сделали более миллиона россиян.