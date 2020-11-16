Более 900 рестораторов стали участниками противовирусного флешмоба

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин рассказал, что участники акции разместили в соцсетях уже более семи тысяч сообщений. Речь идет о людях, занятых в ресторанном бизнесе, фитнес-индустрии, индустрии красоты. Флешмоб охватил 77 регионов.

Представитель столичной мэрии отметил, что россияне услышали этот призыв. В частности, москвичи стали чаще надевать перчатки и маску. Они более внимательно относятся к своему здоровью и к состоянию окружающих.

Министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков добавил, что многие столичные заведения разместили на своих дверях размещены информационные материалы о необходимости соблюдения противокоронавирусных мер.

Флешмоб #наденьужемаску стартовал в социальных сетях 5 ноября. Как написала газета «Известия», об акции уже узнали свыше 20 миллионов человек. Ее цель — обратить внимание посетителей заведений на важность соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

По состоянию на утро 15 ноября в Москве зарегистрировали 6271 новых случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии в городе COVID-19 заболели 510 214 человек.