В Санкт-Петербурге более 90 тысяч человек посетили рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» в первый день их работы. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего в первый день горожанами и гостями города было куплено более 70 тысяч бургеров.

«В день открытия предприятий в Санкт-Петербурге было продано более 70 000 бургеров, а число гостей составило около 90 000 человек. Мы считаем, что это прекрасные показатели! И рады видеть, что наши гости возвращаются к нам вновь и вновь. За неделю спрос не уменьшился», — говорится в сообщении компании.

Некоторые СМИ пишут, что из России уйдет не только McDonald’s, но и другие бренды. Сейчас американская корпорация Yum! Brands, которой принадлежат KFC и Pizza Hut, ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору.