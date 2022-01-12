Более 90 школ в Екатеринбурге провели эвакуацию учеников из сообщений о минировании

Эвакуацию провели в 93 школах Екатеринбурга после того, как им поступили сообщения минировании. Об этом заявили в департаменте образования администрации города.

«Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (07:00 по московскому времени) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», — говорится в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Ранее агентству в департаменте образования города сообщили о 80 возможных минированиях зданий учебных заведений.

По данным сайта kp.ru, утром 12 января прошла эвакуация детей и взрослых, в частности, из школ № 1, № 22, № 140, № 150, гимназии № 108 и лицея № 109.

Издание написало, что екатеринбургские школы эвакуируют уже третий день подряд. Учебная неделя началась с того, что домой отпустили учеников школы № 65 и гимназии № 161. Тогда сообщение о минировании на свою электронную почту получило региональное управления ФСБ. После проверок информация в предыдущие дни не подтверждалась.