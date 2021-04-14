Более 90 операций по трансплантации органов провели в 2020 году петербургские хирурги

По итогам прошлого года петербургские хирурги провели 95 операций по трансплантации органов и тканей человека. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на аппарат вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.

Отмечается, что Эргашев обсудил с главным трансплантологом российского Минздрава Сергеем Готье и руководством профильного Комитета Петербурга расширение возможностей использования технологий трансплантации в городе. «Невские новости» уточнили, что всего в 2020 году в Петербурге было проведено 18 операций по трансплантации сердца, 35 — по пересадке печени, 41— почки, 1 — легких.