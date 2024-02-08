Общество 08 февраля 2024, 12:33 Более 9 тысяч подписей в поддержку Надеждина признали недействительными РИА «Новости»

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Центризбирком признал недействительными 9147 подписей в поддержку политика Бориса Надеждина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы ЦИК.

«Недействительными были признаны 9147 подписей», —уточнили в Центризбиркоме.

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По данным ЦИК, Надеждин предоставил 104 734 подписи. Согласно закону, для регистрации кандидата должно быть не более 5% брака среди списков, собранных в поддержку политика. Сам Надеждин заверил, что собрал гораздо больше подписей, чем принес в Центральную избирательную комиссию.

Он призвал главу комиссии Эллу Памфилову перенести рассмотрение регистрации его кандидатуры на президентские выборы на 10 февраля. Время потребовалось политику для изучения всех претензий и подготовки возражения. Прием подписей завершился 31 января.

Также ЦИК признала недействительными 8979 подписей в поддержку кандидата в президенты России Сергея Малинковича.

В четверг, 8 февраля, состоялось заседание Центризбиркома, которое перенесли с 7 февраля.