Более 9 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России впервые с июня
Справились с болезнью еще 6054 человека, которых врачи смогли выписать из больниц. Поправились уже 970 296 жителей РФ. Скончались за последние 24 часа 186 наших соотечественников, всего погибших из-за инфекции 21 077.
В Москве COVID-19 за сутки подтвердили у 2704 человек, в Санкт-Петербурге — у 302, в Московской области — у 244. В пятерке регионов по выявленным за день случаям оказались Ростовская и Нижегородская области, где инфекцию зафиксировали у 209 и 191 жителя соответственно.
В России на 2 октября, по данным Роспотребнадзора, провели более 46,8 миллиона тестов на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки их сделали 402 тысячи. Под медицинским наблюдением остаются 222 592 человека, у которых COVID-19 пока не подтвержден.
Из-за высокого риска распространения коронавирусной инфекции депутатов Госдумы попросили пока не ездить за границу ни в личных, ни в рабочих целях. Ожидается, что в скором времени аналогичные меры рекомендуют и Совету Федерации.
Ученые обратили внимание на возможность вируса становиться более заразным: в клетки он проникает при помощи белковых шипов, а они способны менять форму, чтобы легче проникать в организм.