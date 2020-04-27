Более 860 московских предприятий попались на нарушениях во время самоизоляции
«За две недели проинспектировано почти 70 тысяч объектов недвижимости. Инспекторы выявили 862 нарушения, из которых 599 — в отсутствии социального дистанцирования, а еще 263 — в незаконном осуществлении деятельности во время пандемии», цитирует РИА «Новости» вице-мэра по вопросам экономического развития и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Он добавил, что в 100% случаях руководители компаний решали вопрос сразу же после составления правоохранителями протокола. Нарушение правил невыгодно, так как за них придется выложить приличную сумму.
«Штрафные санкции стимулируют руководителей организаций не допускать нарушений», — отметил Ефимов.
Во время самоизоляции большинству предприятий запрещено продолжать работать. Начиная с 13 апреля Госинспекция контролирует соблюдение введенных правил. Продолжать работать до 1 мая могут только жизнеобеспечивающие организации и предприятия непрерывного цикла. Такие меры необходимы для борьбы с распространением коронавируса.