Общество 25 мая 2023, 10:56 Более 86% россиян заявили, что подростки должны иметь подработку

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Аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервиса по работе с самозанятыми «Подработка» выяснили, что 86% россиян относятся положительно к тому, что подросток имеет подработку. Об этом написал RT.

При этом 14% респондентов считают, что подростку не за чем подрабатывать. Около 70% опрошенных отметили, что подработка готовит подростка ко взрослой жизни, а 50% считают, что таким образом подростки приобретают профессиональные качества, которые потом смогут использовать.

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Примерно 73% отметили, что самой подходящей подработкой для подростка является работа курьером. Еще 47% упомянули работу выгульщика собак. Около 43% вспомнили профессию аниматора.