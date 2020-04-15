Более 850 нелегалов из Азии изолировали в Москве

Более 850 вьетнамцев и китайцев, которые жили и работали в России нелегально, отправили в изоляцию в гостиницы и общежития. У трех иностранцев нашли симптомы ОРВИ. Их отправили в больницу. Все остальные оказались здоровы.

После информации о том, что в Китай вернулись из России люди, заразившиеся коронавирусом, Роспотребнадзор проверил рынки и гостиницы на юго-востоке Москвы. Оказалось, что на территории комплекса «Москва» нелегально проживали 611 граждан КНР и Вьетнама. Об этом сообщил сайт Роспотребнадзора.

У трех из них нашли признаки ОРВИ. Их срочно госпитализировали, а остальных поместили в изоляцию туда же, где они жили. Еще 244 нелегала из Китая и Вьетнама нашли на территории бывшего предприятия на юго-востоке столицы. Они жили в гостинице «Дружба». Все эти люди оказались здоровы. Их оставили на карантин в отеле, а все помещения продезинфицировали.

Коронавирус появился в конце 2019 года в Китае. Инфекция стремительно распространилась по всему миру, и ВОЗ объявила о пандемии. Заразу подхватили почти два миллиона человек.

В России ввели жесткие ограничения из-за пандемии. В большинстве регионов люди сидят по домам. Кто может — работает дистанционно. Весь апрель в РФ власти объявили нерабочим. По последним данным, российские медики зафиксировали 24 490 случаев заражения 2019-nCoV.