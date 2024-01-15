Общество 15 января 2024, 17:35 Более 850 ДТП с участием детей произошло в Москве в 2023 году ГИБДД: четыре ребенка погибли и 905 пострадали в 858 ДТП в Москве в 2023 году РИА «Новости»

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Сотрудники столичной Госавтоинспекции в 2023 году зафиксировали 858 дорожно-транспортных происшествий с участием детей младше 16 лет. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

По данным ГИБДД, дорожные аварии привели к гибели четырех детей, а еще 905 юных участников движения получили травмы различной степени тяжести. Большинство ДТП с участием несовершеннолетних произошло из-за наезда на пешеходов и при столкновении транспортных средств.

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В то же время сами дети нередко переходили дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также попадали в аварию, неожиданно выходя из-за транспортного средства или здания.

Сотрудники полиции отметили, что среди пострадавших детей лишь 10% имели на одежде светоотражающие элементы. Более того, большинство несчастных случаев происходило между 18:00 и 20:00.

За прошедшую неделю на дорогах столицы погиб один человек. Пострадали же более ста участников движения, включая 13 детей в возрасте до 16 лет.