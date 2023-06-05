Общество 05 июня 2023, 18:37 Более 85 затонувших судов поднимут на Дальнем Востоке в 2023 году

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В текущем году в ходе уборки на Дальнем Востоке запланирован подъем 87 затопленных судов. Об этом рассказала заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко, сообщил ТАСС.

Отмечается, что 27 судов уже утилизировали, на сегодняшний день заключены государственные контракты на подъем еще 31 корабля.

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По данным«Ридуса», в рамках внебюджетного финансирования планируют утилизировать 16 кораблей.