Общество 15 сентября 2023, 15:24 Более 8,5 тысячи человек посетили образовательные мероприятия проекта «Знание. ВДНХ» в Москве Более 8,5 тыс. человек приняли участие в образовательном проекте «Знание. ВДНХ» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В столице завершился летний образовательный проект «Знание. ВДНХ». В нем приняли участие более 8,5 тысячи человек. Гости посетили лекции о кино, узнали о современных медиа и многом другом. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Например, обозреватель и ведущий курса истории сериалов в Московской школе кино Егор Москвитин представил авторский цикл лекций. Он рассказал о новом российском кино и познакомил слушателей с фильмами малочисленных народов.

Реклама

Кроме этого, доктор биологических наук профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вячеслав Дубынин поделился, как язык анализирует химический состав пищи, как организм различает углеводы, белки, жиры и как связаны вкусовые сигналы и голод.

В завершение фестиваля прошел концерт группы ARTEMIEV в павильоне «Рабочий и колхозница».

Ранее москвичей пригласили на онлайн-лекции об искусстве.