Более 85% трудоспособных россиян признались в употреблении спиртного

В России спиртное употребляют свыше 85% трудоспособного населения. Среди молодежи раз в неделю пьют больше половины — 53%. Прямо или косвенно с алкоголем связаны 70% смертей.

Положение дел оценили специалисты «Трезвой России» в докладе о демографической ситуации, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ. Под основным ударом находятся почти две трети трудоспособных россиян — 61% от всего населения, или 89,6 миллиона человек.

«Более 76 миллионов граждан трудоспособного возраста (85% трудоспособного населения) потребляют алкогольную продукцию», — заявили эксперты.

В исследовании указано, что прямое или косвенное отношение к злоупотреблению алкоголем имеют 70% смертей россиян в трудоспособном возрасте.

Выросла и доля систематического потребления спиртного среди молодежи — на 16%, по сравнению с 2018 годом. Раз в неделю пьют 53% респондентов в возрасте 18-23 лет. Большинство из них назвали побуждающим фактором для этого доступность алкоголя. Такое объяснение привели 62% опрошенных. Реклама в медиапространстве и на телевидении способствует этому в 52% случаев, признались участники опроса.

Наиболее употребляемым видом спиртного в стране, по версии специалистов, остается пиво. Его выпивают около 8,5 миллиарда литров в год. Водка оказалась на втором месте с объемом выпитого порядка миллиарда литров.