    24 марта 2020, 13:10

    Более 8200 анализов на коронавирус сделали в Свердловской лаборатории

    Ольга Ситникова

    Сотрудники лаборатории «Центр гигиены и эпидемиологии» в Екатеринбурге без перерыва проводят исследования на коронавирус. Заместитель главного врача учреждения Ирина Чистякова подчеркнула, что за сутки приходит по 700 тестов со всех городов региона. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    «Мы вышли на мощность в 700 проб в сутки — это пробы, поступающие со всей области. Поставки реагентов [для выявления коронавируса] идут напрямую из Новосибирска, двухнедельную потребность мы всегда имеем в запасе», — пояснила Чистякова.

    Заместитель главного врача уточнила, что на данный момент в Центре обработали свыше 8200 анализов на заражение коронавирусом. Работники трудятся круглосуточно, чтобы подготовить результаты в день поступления теста.

    Курьеры в герметичных сумках привозят материалы со всех поселений Свердловской области. Их передают через отдельный вход в лабораторию. Медики в противочумных костюмах получают мазки через окно с двойным стеклом.

    Чистякова пояснила, что заключение получается точным, поэтому пробу проверять не нужно.