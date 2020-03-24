Более 8200 анализов на коронавирус сделали в Свердловской лаборатории

«Мы вышли на мощность в 700 проб в сутки — это пробы, поступающие со всей области. Поставки реагентов [для выявления коронавируса] идут напрямую из Новосибирска, двухнедельную потребность мы всегда имеем в запасе», — пояснила Чистякова.

Заместитель главного врача уточнила, что на данный момент в Центре обработали свыше 8200 анализов на заражение коронавирусом. Работники трудятся круглосуточно, чтобы подготовить результаты в день поступления теста.

Курьеры в герметичных сумках привозят материалы со всех поселений Свердловской области. Их передают через отдельный вход в лабораторию. Медики в противочумных костюмах получают мазки через окно с двойным стеклом.

Чистякова пояснила, что заключение получается точным, поэтому пробу проверять не нужно.