Более 820 тысяч москвичей получили оба укола вакцины от коронавируса

В Москве две инъекции вакцины от коронавируса сделали более 820 тысяч человек. Более миллиона столичных жителей получили первый компонент прививки.

«На днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек. Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей города. Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи в возрасте старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Москва, по его словам, полностью обеспечена запасами вакцины. Вакцинацию можно пройти ежедневно в 100 стационарных пунктах в поликлиниках. Также для удобства столичных жителей работает несколько выездных точек в крупных торговых центрах. С этой недели начали вакцинировать маломобильных граждан на дому.

Сергей Собянин отметил, что в начале вакцинации люди сомневались в эффективности и безопасности российской вакцины, сейчас москвичи стали доверять вакцине.

«Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших считаные единицы», — отметил он.