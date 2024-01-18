Общество 18 января 2024, 12:24 Более 820 млн рублей направили на возведение животноводческих объектов в Нижегородской области в 2023 году

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Почти 20 животноводческих объектов открыли в Нижегородской области в 2023 году. На их строительство предприятия направили более 820 миллионов рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород».

По словам замгубернатора Андрея Саносяна, из этой суммы 300 миллионов рублей компенсировали предприятиям по госпрограмме. Так, в прошлом году с нуля возвели 11 животноводческих дворов, еще семь реконструировали.

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Отмечается, что новые объекты рассчитаны на содержание более 5,7 тысячи голов крупного рогатого скота.