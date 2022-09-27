Более 81% жителей Херсонской области захотели воссоединиться с Россией | 360°

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Более 81% жителей Херсонской области захотели воссоединиться с Россией

ЦИК Херсонской области: более 81% жителей захотели вернуть Херсонщину в состав России

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ЦИК Херсонской области обработал 100% бюллетеней. Вступление региона в состав России поддержали 87,05% местных жителей.

Избирком Херсонской области признал состоявшимся референдум по вопросу присоединения региона к России. По результатам подсчета всех голосов за вхождение области в состав страны выступили 87,05% избирателей. Явка на референдуме составила 76,86%. Всего проголосовали более 571 тысячи человек.

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Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что после референдума регион технически останется независимым без отдельного провозглашения суверенитета. По его словам, переходный период не займет большое количество времени. ВГА после присоединения региона станет областным правительством.

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Голосование проходило не только в Херсонской области. Референдумы провели также в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Местные жители могли сделать свой выбор с 23 по 27 сентября. Пока обработка бюллетеней продолжается. Окончательные итоги голосования подведут утром 28 сентября.

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Референдум в Херсонской области 2022

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