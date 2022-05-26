Более 800 тысяч должников насчитали в Петербурге с начала 2022 года

Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Санкт-Петербургу Кристина Кашина рассказала, что с начала 2022 года судебные приставы возбудили 834 тысячи исполнительных производств, связанных с долговыми обязательствами. Об этом написал «Петербургский дневник».

За аналогичный период прошлого года таких дел было на порядок меньше — 552 тысячи.

Несмотря на долги, служба идет гражданам навстречу, поскольку учитывает непростую экономическую обстановку в стране.

По словам Кашиной, гражданин имеет право обратиться в суд с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа, однако для этого должны быть серьезные причины. К ним относятся: тяжелое материальное положение и неудовлетворительное состояние здоровья.