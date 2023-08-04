Общество 04 августа 2023, 13:52 Более 800 снарядов времен войны уничтожат на полигоне Севастополя Глава Севастополя Развожаев предупредил жителей об уничтожении снарядов на полигоне Пресс-служба МВД

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Плановое уничтожение более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны проведут сотрудники МЧС на полигоне в районе бывшего села Кара-Коба. Об этом своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что все снаряды подняли со дна бухты Гильзовая. Работы спасатели проведут с 15:00 до 18:00.

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«Будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно», — обратился Развожаев к жителям.

Уничтожение несдетонировавших боеприпасов времен Великой Отечественной войны на полигоне около Кара-Кобы проводят регулярно. Каждый раз губернатор Севастополя предупреждает горожан о работах спасателей.

Он неоднократно подчеркивал, что поднятых со дна Черного моря старых боеприпасов достаточно много, поэтому работы по их уничтожению продолжаются.