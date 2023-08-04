04 августа 2023, 13:52
Более 800 снарядов времен войны уничтожат на полигоне Севастополя
Глава Севастополя Развожаев предупредил жителей об уничтожении снарядов на полигоне
Плановое уничтожение более 800 боеприпасов времен Великой Отечественной войны проведут сотрудники МЧС на полигоне в районе бывшего села Кара-Коба. Об этом своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он подчеркнул, что все снаряды подняли со дна бухты Гильзовая. Работы спасатели проведут с 15:00 до 18:00.
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«Будет громко, поэтому предупреждаю заранее. В городе все спокойно», — обратился Развожаев к жителям.
Уничтожение несдетонировавших боеприпасов времен Великой Отечественной войны на полигоне около Кара-Кобы проводят регулярно. Каждый раз губернатор Севастополя предупреждает горожан о работах спасателей.
Он неоднократно подчеркивал, что поднятых со дна Черного моря старых боеприпасов достаточно много, поэтому работы по их уничтожению продолжаются.
МЧС РФ
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