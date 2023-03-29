Общество 29 марта 2023, 15:56 Более 800 природоохранных мероприятий провели за пять лет в Татарстане

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В Татарстане за последние пять лет провели 850 природоохранных мероприятий, передает RT со ссылкой на местные СМИ.

Министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков обратил внимание на то, что эти мероприятия улучшили экологические условия жизни 2,3 миллиона жителей региона. Сумму предотвращенного ущерба оценили в 58 миллиардов рублей. Всего на проведение мероприятий ушло 52,2 миллиарда рублей.