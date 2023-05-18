18 мая 2023, 13:15
Более 80 волонтеров примут участие в экспедициях «Зеленой Арктики»
В пресс-службе губернатора ЯНАО рассказали, что в этом году в экспедициях «Зеленой Арктики» планируют поучаствовать 84 волонтера из 32 регионов России. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».
Помимо жителей России, к экспедиции присоединятся граждане Казахстана и Киргизии, написал RT.
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Всех волонтеров ждет посещение полярной станции Марре-Сале в селе Мыс Каменный Ямальского района и поселка Полярный в Приуральском районе.
Арктика
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