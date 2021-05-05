Более 80 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за аварии

В Дагестане около 80 тысяч человек, в том числе 24 тысячи детей, остались без света из-за аварии на энергосетях. От электроэнергии отключены 54 населенных пункта республики.

«5 мая, в 07:30, от диспетчера ПАО „Россети Северный Кавказ“ — „Дагэнерго“ в МЧС Дагестана поступила информация о частичном аварийном отключении электроэнергии в 12 муниципальных образованиях», — сообщили в МЧС.

Без электричества остались Дербентский, Казбековский, Карабудахкентский, Кизлярский, Буйнакский, Магарамкентский, Ахтынский, Каякентский, Хасавюртовский, Хивский, Табасаранский и Сулейман-Стальский районы. В них расположены около 120 социально значимых объектов.

Над устранением аварии работают 54 бригады электриков. Когда в населенных пунктах появится свет, неизвестно.

Массовые аварии на энергосетях в Дагестане происходят не первый раз. В ноябре прошлого года без электричества остались более 113 тысяч человек.

Ранее россиянам предложили отдыхать в Дагестане из-за отсутствия доступных мест на курортах Черного моря. Запрет на алкоголь в мусульманской республике может отпугнуть некоторых туристов, по мнению генерального директора туроператора SpaceTravel Артура Мурадяна, но для других это станет только преимуществом.