Более 80 тысяч человек уехали из аварийного жилья на Урале

Уральский федеральный округ стал лидером по расселению людей из аварийных домов. 86 тысяч человек получили новое жилье. Об этом сообщило издание «Губерния — Южный Урал» со ссылкой на Фонд развития территорий.

По данным ИА Nation News, площадь расселенного жилья равна 1,3 миллиона квадратных метров. Представитель президента России Владимир Якушев заявил, что программа расселения помогает решать сразу несколько задач. Она повышает качество жизни людей, обеспечивает заказы в сфере строительства и делает города красивее.