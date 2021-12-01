Более 80 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию после коронавируса в Петербурге

Углубленная диспансеризация для тех, кто перенес коронавирус, открыта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал Piter.TV со ссылкой на Комитет по здравоохранению.

Все вирус перенесли 787 272 петербуржцев. Углубленную диспансеризацию после него прошли 83 960 человек в период с июля по ноябрь. По данным комитета, очередей на медосмотр нет.

Ранее полиция организовала доследственную проверку в отношении чиновника из мэрии Москвы после предоставления им фальшивого сертификата о вакцинации от коронавируса.