Общество 13 сентября 2023, 16:47 Более 80 тысяч автомобилистов проехали по новой трассе М-12 от Москвы до Арзамаса после ее открытия

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Около 88 тысяч автомобилистов проехали по новой трассе от Москвы до Арзамаса в первые выходные после открытия дороги. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор».

В сообщении говорится, что в 2,5 раза вырос трафик на участке М-12 от ЦКАД до Орехово-Зуево. Также популярностью пользуется участок от Москвы до Электроуглей.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин в рамках визита в Нижегородскую область открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса.