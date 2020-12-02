Более 80% российских компаний отказались от новогодних корпоративов

Специалисты проводили исследование в ноябре, они опросили 1,5 тысячи представителей различных компаний по всей стране. Выяснилось, что 15% опрошенных все же планируют традиционно отметить с сотрудниками наступающий праздник в офисе или в другом месте и только 4% намерены провести его дистанционно.

Несколько дней назад сервис по доставке еды Catery тоже поделился результатами подобного исследования. По их данным, от праздничных корпоративов планируют отказаться более 60% компаний. Почти 30% намерены провести мероприятие в онлайн, а 20% еще не приняли решение. Кроме того, 40% представителей компаний признались, что в этом году на организацию и проведение у них нет средств.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвали россиян отказаться от крупных корпоративов из-за пандемии коронавируса, уточняет RT.